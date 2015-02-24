Брюссель надеется, что новый газовый конфликт не повлияет на транзит в Европу

Европейская комиссия ожидает, что Украина и Россия будут выполнять свои обязательства в рамках «зимнего пакета», а транзит газа в страны Европейского Союза будет стабильным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе заявила спикер вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефковича Анна-Каиса Итконен.

«Комиссия ожидает полного выполнения «зимнего пакета» Россией и Украиной. По нашей информации, по состоянию на сейчас поток газа в ЕС нормальный, и мы ожидаем, что ситуация на востоке Украины не повлияет на транзит газа в ЕС», - сказала она.

По словам Итконен, ЕК находится в постоянном контакте с обеими сторонами.

Отвечая на вопрос о поставках «Газпромом» газа в так называемые "ДНР" и "ЛНР", Итконен отметила, что раньше «Нафтогаз Украины» выдвинул ряд серьезных обвинений, которые «нуждаются в серьезном анализе и проверке». «Сейчас мы проверяем эти факты, нам нужна дополнительная информация до того, как мы будем давать собственную оценку. Но, как вам известно, устанавливать эти факты непросто, учитывая природу обвинений, а также того факта, что эти поставки газа идут на территорию, которая не находится под контролем украинской власти», - подчеркнула она.

По словам Итконен, работа по установлению фактов продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля в «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» не выполнил заявку «Нафтогаза» на поставку 22 февраля предварительно оплаченного газа, чем нарушил трехсторонние Брюссельские соглашения.

«Вместо заказанных в рамках контракта 114 млн куб. м газа «Газпром» поставил всего 47 млн кубических метров. «Нафтогаз» считает данное невыполнение заявки нарушением как контракта на поставку газа между компаниями, так и трехстороннего юридически обязующего протокола, подписанного министром энергетики России Александром Новаком, еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом 30 октября 2014 года в Брюсселе», - говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» сообщили, что сообщение о нарушении контракта и Брюссельского трехстороннего протокола было направлено 23 февраля в Кабинет министров Украины, Еврокомиссию и в секретариат Энергетического содружества в рамках процедуры быстрого реагирования.