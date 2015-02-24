Нафтогаз Газпрому: без гарантий соблюдения Брюссельского протокола предоплаты не будет

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» предупредил «Газпром», который на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину, о невозможности дальнейшей предоплаты за природный газ без гарантий соблюдения российским монополистом Брюссельского протокола, говорится в сообщении компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» не считает возможным вносить дополнительную предоплату за поставки российского газа, пока не получит достаточной уверенности в неукоснительном соблюдении как контракта со стороны ОАО «Газпром», так и Брюссельского трехстороннего протокола, подписанного представителями России, Украины и Евросоюза», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

В компании отметили, что уже на протяжении двух дней «Газпром» не выполняет заявки украинской стороны на поставку оплаченного газа в рамках контрактных условий.

«В частности, «Газпром» был обязан поставить по 114 млн куб. м 22 и 23 февраля 2015 г., но поставил по факту только 47 и 39 млн куб. м соответственно», - отмечается в сообщении НАК.

При этом, по данным «Нафтогаза», «Газпром» не предоставил никакого объяснения относительно нарушения своих контрактных обязательств.

«Нафтогаз» ожидает официальных пояснений от российской стороны», - подчеркивается в сообщении.

«Основным источником импортного газа для Украины сегодня является Европа. Поэтому безупречное исполнение наших обязательств по транспортировке газа в ЕС является нашей неизменной стратегией», – цитирует пресс-служба главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

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Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист компания "Газпром" не выполнила заявку НАК "Нафтогаз Украины" на поставку 22 февраля предоплаченного природного газа, чем нарушила трехсторонние Брюссельские соглашения.

По состоянию на 19 февраля "Нафтогаз" осуществил предоплату за 454 млн куб. м газа. По состоянию на начало дня 23 февраля предоплаченный баланс составлял 287 млн куб. м газа.