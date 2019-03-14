"Укрэнерго" установило современное диспетчерское оборудование в западной энергосистеме

Теперь дежурный диспетчер имеет возможность оперативно и удобно выводить на любые блоки экрана необходимую информацию - отдельные энергоузлы, графики и схемы.

В ходе модернизации энергосистемы Укрэнерго установило первый интерактивный диспетчерский щит в Львове. Диспетчера Западной энергосистемы Укрэнерго начнут его эксплуатацию 18 марта 2019 года.

Щит состоит из проекционных видеокубов производства бельгийской компании Barco и объединен с оперативно-информационным комплексом (ОИК) автоматизированной системы диспетчерского управления.

Новый щит диагональю 7,2 метра в интерактивном многооконном режиме 24/7 передает информацию о состоянии основного энергетического оборудования Западной энергосистемы. Дежурный диспетчер имеет возможность оперативно и удобно выводить на любые блоки экрана необходимую информацию - отдельные энергоузлы, графики и схемы. Щит руководствуется дублированным видеосервером, соединенным с действующим ОИК медными линками и оптоволоконными линками. Сейчас диспетчерский щит Западной энергосистемы является самым современным проектным решениям среди энергосистем Укрэнерго. Подобными решениями пользуются системные операторы европейских стран. Планируется, что в ближайшие годы обновление диспетчерских щитов состоится во всех других региональных диспетчерских центрах компании.

Проект в Западной энергосистеме Укрэнерго было реализовано в рамках Инвестиционной программы Западной ЭС 2018 года. Его стоимость составляет почти 17,5 миллиона гривень.

"Сегодня идет масштабная модернизация украинской энергосистемы. И установка современного оборудования в Западной энергосистеме - один из примеров. Мы тесно сотрудничаем с европейскими операторами передачи электроэнергии, перенимаем самые прогрессивные идеи и решения, внедряем их в Украине. Модернизация - это обязательная составляющая интеграции украинской электроэнергетики в европейскую. А это в свою очередь станет весомым вкладом Укрэнерго к общей энергонезависимости Украины", - подчеркнул Шевки Аджунер,глава Наблюдательного совета ГП "НЭК "Укрэнерго".

"Модернизация энергосистемы становится новым экономическим импульсом Львовщины. Это в свою очередь даст возможность обеспечить качественную энергию и надежное электроснабжение потребителей и недопущения убытков для промышленности и населения как Львовской области, так и Западного региона в целом", - подчеркнул Ростислав Замлинский, первый заместитель Председателя Львовской ОГА.