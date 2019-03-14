Украина входит в тройку лидеров по объемам залежей газа в Европе (инфографика)

В первую тройку рейтинга вошли: Норвегия, которая по оценкам аналитиков имеет 1,7 трлн кубометров газа, Украина (1,1 трлн) и Нидерланды (0,7 трлн).

Украина на конец 2017 года имела 1,1 трлн кубометров запасов газа, что делает ее второй после Норвегии в Европе по объемам залежей голубого топлива.

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Об этом говорится в отчете BP Statistical Review of World Energy, передает liga.net.

В первую тройку рейтинга вошли: Норвегия, которая по оценкам аналитиков имеет 1,7 трлн кубометров газа, Украина (1,1 трлн) и Нидерланды (0,7 трлн).

Самые большие запасы газа в мире имеют Россия (35 трлн кубов), Иран (33,2 трлн), Катар (24,9 трлн) и Туркменистан (19,5 трлн).

По оценкам НАК «Нафтогаз Украины» и Министерства энергетики и угольной промышленности объемы голубого топлива в Украине составляют 0,6 трлн кубометров, сообщает cost.ua.

При этом "Нафтогаз" включает в расчеты только данные по своим компаниям без учета частных добытчиков.

Разница в цифрах объясняется разными методиками оценки. Кроме того, объемы разведочного бурения растут, и методология оценки запасов месторождений меняется. Поэтому переоценка запасов газа - постоянный процесс для всех стран, отмечает издание.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что запасов газа в Украине хватит еще на 15 лет.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 млрд куб. м. При этом, крупнейшая газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 млрд куб. м.