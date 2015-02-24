Chevron отказывается от добычи сланцевого газа в Румынии

Американская Chevron Corp. намерена отказаться от добычи сланцевого газа в Румынии, что будет означать полный выход компании из подобных проектов в Европе, сообщил представитель компании, передает Прайм.

"Оставалась Румыния, где мы находимся в процессе отказа от долей в концессиях", - заявил представитель Chevron, слова которого цитирует издание Wall Street Journal. Причину такого решения представитель Chevron не пояснил.

Ранее компания уже вышла из геологоразведочных проектов сланцевых месторождений в Польше, в 2014 году прекратила подобные проекты в Литве.

Как отмечает Wall Street Journal, выход Chevron из сланцевых проектов в Европе может разочаровать правительства ряда стран ЕС, которые стремились повторить американский "сланцевый бум" с целью снижения зависимости от импорта газа, в первую очередь, из России.

Читайте такжеЕвросоюз делает ставку на газ из Азербайджана и Туркменистана

Стремление добывающих компаний разрабатывать нетрадиционные углеводородные запасы Европы наталкиваются сейчас на множество препятствий. Нередко эти компании получают совсем не те результаты геологоразведки, на которые рассчитывали. Кроме того, не стихает недовольство общественных и природоохранных организаций по поводу применения технологии гидроразрыва пласта (ГРП).

Последствия ГРП, при котором в толщу пород закачивается высокотоксичный раствор, создающий угрозу загрязнения водных ресурсов, являются одним из главных аргументов против разработки запасов сланцевого газа в мире.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года заместитель главы АП Валерий Чалый заявил, что американская компания Chevron планирует в одностороннем порядке покинуть проект по освоению месторождений сланцевого газа на так называемой Олесской площади.