CNBM не будет инвестировать в Украину, пока не решится вопрос с рейдерскими атаками на их активы

Китайская государственная корпорация CNBM International - один из крупнейших игроков в сфере возобновляемой энергетики мира и Украины.

Китайская государственная корпорация CNBM не намерена расширять портфель инвестиций в Украине как минимум до урегулирования ситуации вокруг попытки рейдерского захвата активов компании в Николаевской области. Об этом в интервью агентству «Украинские новости» сообщил генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен.

«Мы были первой Китайской государственной корпорацией которая инвестировала в энергетические активы в Украине. …. И мы готовы дальше работать в Украине. В 2016 году между нашей компаний и Министерством топлива и энергетики Украины был подписан меморандум о сотрудничестве. Однако приоритетной задачей для нас сейчас является решение проблем текущих активов CNBM в Украине. До этого момента сложно говорить о расширении мощностей или других инвестиций. Однако после этого наши возможности для увеличения присутствия в Украине практически безграничны», - подчеркнул он.

По его словам, по результатам 2018 года солнечные электростанции CNBM произвели 309 млн. кВт-час электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление электроэнергии для более 70 тыс. домохозяйств. Это также способствовало уменьшению зависимости Украины от импорта ископаемых источников топлива.

«За 2018 год мы заплатили 426,5 млн. грн. налогов, сборов и платежей в бюджеты разных уровней. Неоднократно компании группы оказывали помощь местным громадам, реализовывая социальные проекты в регионах. Ремонтировались детские дошкольные учреждения, ставились энергосберегающие окна в местных общеобразовательных школах, строились детские площадки, ремонтировались местные дороги, оказывалась помощь военным и прочее», - добавил он.

Ю. Чен также напомнил, что это уже не первая конфликтная ситуация для иностранных инвесторов, которые инвестируют в альтернативную энергетику в Украине. «[В 2015 году] Мы заходили в рынок на одних условиях, позже тариф на производство электроэнергии нашими парками был в нарушение существующих законов задним числом уменьшен на 44%. Вначале это называли временным решением, связанным с проблемами в энергетике. Позже временное решение сделали постоянным, что нанесло значительный урон нашим инвестициям. Но это отдельный вопрос, который сейчас решается в международных судах», - отметил генеральный директор CNBM New Energy Engineering.

При этом он добавил, что Украина остается привлекательной для инвестиций, поскольку регулирование рынка электроэнергии соответствует мировому опыту. «Главное, чтобы были созданы равные и конкурентные условия для различных игроков. Должны быть сохранены гарантии существующим производителям и созданы стимулы для новых – кто покажет ниже стоимость ресурса и стоимость оборудования – сможет заработать. В результате в выигрыше будут все – те, кто уже инвестировал будет знать, что его инвестиции защищены и будут готовы продолжать работу в Украине», - считает Ю. Чен.