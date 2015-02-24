В «Газпроме» снова заявили о намерении отказаться от транзита через Украину

В российском газовом гиганте «Газпром» снова заявили, что намерены отказаться от украинского транзитного коридора при поставках газа в Европу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по диверсификации экспортных маршрутов и повышении конкурентоспособности российского газа.

«Для обеспечения надежных сбалансированных поставок газа на европейские рынки, а также с целью минимизации рисков, связанных с транзитом газа по территории третьих стран, «Газпром» ведет системную работу по расширению существующих и созданию новых газотранспортных маршрутов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в стадии реализации находится проект нового газопровода мощностью 63 млрд куб. м из России в направлении Турции. Газотранспортная магистраль пройдет по дну Черного моря и выведет на турецко-греческую границу до 47 млрд куб. м газа в год. «Газопровод станет дополнительным альтернативным экспортным маршрутом, который в сочетании с высоконадежными «Северным потоком», «Голубым потоком» и газопроводом «Ямал-Европа» полностью обеспечит экспорт российского газа в дальнее зарубежье и позволит отказаться от украинского транзитного коридора», - заявили в компании.

Отмечается, что «Газпром» также ведет активную работу по выводу значительных объемов российского трубопроводного газа на рынок АТР. Полным ходом идет работа по подготовке ресурсной и газотранспортной базы для организации поставок газа из России в Китай по «восточному» маршруту. Активно идет подготовка к заключению договора купли-продажи российского газа по «западному» маршруту.

В дополнение к трубопроводным поставкам «Газпром» продолжает укреплять свои позиции в сегменте торговли и транспортировки СПГ. В 2014 году «Газпром» реализовал 4,5 млрд куб. м сжиженного газа, что более чем в два раза превышает показатель 2013 года (2,0 млрд куб. м). Продолжается продвижение СПГ из портфеля «Газпрома» на нишевых и новых региональных рынках АТР. Наращивать присутствие на новых рынках компания будет, прежде всего, за счет увеличения собственного производства.

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Как сообщал УНИАН, в январе в "Газпроме" заявили о планах перенаправить транзит газа в страны ЕС из Украины в Турцию с помощью нового газопровода, который планируется построить вместо «Южного потока».

15 января глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал блефом это заявление «Газпрома».

«Принуждение европейских стран к закупкам российского газа на границе Турция - Греция вместо использования существующей инфраструктуры Украины - это отказ от прекрасно функционирующей и надежной системы в пользу многомиллиардных затрат на новую структуру, которые в конечном счете лягут на домохозяйства и предприятия Европы. Также это несет значительные технические риски, не предлагая каких-либо преимуществ: то же самое количество газа (которое поступает европейским потребителям через Украину) будет передано, только через разные каналы. Таким образом, это лишь политический блеф», - сказал Коболев.

Также вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович убежден, что решение «Газпрома» о перенаправлении газа в Европу в обход Украины не имеет под собой экономического обоснования.

«Я не вижу, что это может быть окончательным решением, и я думаю, что мы вернемся к дискуссии о том, каким может быть экономическое решение этого проекта", - уверен он.

"Есть очень четкая статья в контрактах о месте доставки газа (в европейские страны), и у меня есть сомнения, что это - граница Турции с Грецией", - добавил Шефчович.