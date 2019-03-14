"Турбоатом" заключил миллиардный контракт на производство турбин для украинских ГЭС - премьер
Харьковское предприятие "Турбоатом" заключило контракт на производство турбин для отечественной гидроэнергетики на сумму 1,27 миллиарда гривень.
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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, который сегодня пребывает с визитом в Харьковской области.
"Этот контракт предусматривает работу для 25 тысяч украинских работников, инженеров, проектировщиков. Это работа на украинскую экономику, на украинскую энергонезависимость", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в феврале "Энергоатом" и "Турбоатом" заключили контракт на производство турбин на сумму 500 миллионов гривень.
Справка УНИАН. "Турбоатом" (г. Харьков) производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.
В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.