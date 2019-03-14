"Турбоатом" заключил миллиардный контракт на производство турбин для украинских ГЭС - премьер

По словам Гройсмана, это поможет обеспечить энергонезависимость страны.

Харьковское предприятие "Турбоатом" заключило контракт на производство турбин для отечественной гидроэнергетики на сумму 1,27 миллиарда гривень.

Читайте такжеГройсман назвал условия энергетической независимости Украины

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, который сегодня пребывает с визитом в Харьковской области.

"Этот контракт предусматривает работу для 25 тысяч украинских работников, инженеров, проектировщиков. Это работа на украинскую экономику, на украинскую энергонезависимость", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале "Энергоатом" и "Турбоатом" заключили контракт на производство турбин на сумму 500 миллионов гривень.

Справка УНИАН. "Турбоатом" (г. Харьков) производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.

В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.