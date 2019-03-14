Кабмин обсудит возможность продления контракт Коболева с "Нафтогазом"

Премьер уверен, что в контракте необходимо прописать ряд обязанностей для главы правления НАК.

Кабинет министров обсудит предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым до марта 2020 года с условием сокращения его зарплаты в два раза.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, который сегодня находится с визитом в Харьковской области.

"Наблюдательный совет внес предложение заключить новый контракт на новых условиях, который достаточно близок к тому, что я требовал. Это, наверное, одно из первых адекватных предложений, которые сегодня правительство получило от наблюдательного совета. Будем все это обсуждать, чтобы финализировать наше решение", - сказал он.

При этом Гройсман заявил, что в контракте необходимо указать обязанность главы правления "Нафтогаза" обеспечить наращивание добычи отечественного газа, гарантировать транспортировку российского газа с 2020 года и провести отделение газотранспортных активов "Нафтогаза" (анбандлинг).

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, наблюдательный совет "Нафтогаза" обратился к Гройсману с предложением продлить контракт с Андреем Коболевым до марта 2020 года, а также сократить его зарплату в два раза.

6 марта Гройсман заявил о решении Кабмина не продлевать контракт нынешнему главе правления "Нафтогаза Украины" Коболеву, а также объявить новый конкурс на занятие этой должности.

28 февраля стало известно, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил продлить контракт с главой правления компании Коболевым на три года.

16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

Действующий контракт с Коболевым истекает в конце марта этого года.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.