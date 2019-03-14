Кабмин продолжит регулировать цены на газ для населения

По словам премьер-министра, правительство не будет отменять верхний предел цены газа для населения.

Кабинет министров Украины не намерен отказываться от практики регулирования цены на газ для населения.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя очередное предложение Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" отменить режим возложения специальных обязательств.

"Они говорят о том, что они предлагают правительству отменить ограничение в 8550 (гривень за тысячу кубометров – УНИАН). Если мы отменим ограничение, то завтра "Нафтогаз" может сказать, что цена может быть 10 или 11 тысяч гривень. Я этого допустить не могу, потому верхний предел в 8550, а все, что может быть ниже, я это полностью поддерживаю и даже требую, чтобы продавать газ украинцам дешевле", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин. Он также сообщил, что "Нафтогаз", с целью создания конкурентных отношений на рынке газа для населения, предложил правительству отменить режим специальных обязательств, чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, который предложит наилучшую цену, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Кабинет министров в октябре прошлого года повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.