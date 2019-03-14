"Энергоатом" в 2018 году направил более 3 миллиардов на капитальные инвестиции в Ривненскую АЭС

Ривненская АЭС стала единственной атомной станцией Украины, которой удалось увеличить сверхпроектный срок эксплуатации третьего энергоблока на 20 лет.

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" в 2018 году направило более трех миллиардов гривен на техническое переоснащение и реконструкцию Ривненской атомной электростанции, входящей в структуру госкомпании, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"В 2018 году основные капитальные инвестиции на РАЭС были направлены на техническое переоснащение, реконструкцию и составили более трех миллиардов гривень", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на капитальное строительство Ривненской АЭС направлено более 35 млн грн финансовых средств, что подтверждает факт планомерного развития предприятия.

"Основной задачей в 2018 году для РАЭС было продление срока эксплуатации энергоблока №3, с которым коллектив электростанции успешно справился. Ривненская АЭС стала единственной атомной станцией Украины, которой удалось увеличить сверхпроектный срок эксплуатации третьего энергоблока на 20 лет", - информирует компания.

Кроме того, "Энергоатом" отмечает, что задачей на 2019 год, кроме выполнения работ по техническому переоснащению энергоблоков РАЭС, является завершение строительства новых объектов, в частности, реабилитационно-оздоровительного центра, технического центра автоматизированных дистанционных средств контроля металла.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.