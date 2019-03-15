Гройсман поручит "Нафтогазу" и Минфину начать переговоры с МВФ по тарифам на газ

Украина взяла на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и Министерству финансов Украины начать переговоры с Международным валютным фондом о не повышении цен на газ с 1 мая этого года, учитывая снижение стоимости топлива на европейских рынках.

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Об этом премьер заявил в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я сегодня поручу "Нафтогазу" совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить любых повышений на газ, опираясь на предложение "Нафтогаза Украины", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 14 марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин.

Учитывая это, "Нафтогаз", с целью создания конкурентных отношений на рынке газа для населения, предложил правительству отменить государственное регулирование цен на газ для населения, чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, который предложит наилучшую цену, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Кабинет министров в октябре прошлого года повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 гривень за тысячу кубометров.

Согласно обнародованному в январе этого года Меморандуму об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом, Украина взяла на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным.