В ЕС представят Энергетический союз, который должен снизить газовую зависимость от Москвы

Ради уменьшения энергетической зависимости от России Еврокомиссия побуждает страны ЕС объединиться в Энергетический союз. Концепцию такого энергетического союза в среду, 25 февраля, должен представить в Брюсселе еврокомиссар по энергетическим вопросам Марош Шефчович.

Этот энергетический союз, который планируется создать к 2030 году, должен "вооружить" ЕС на случай перебоев с энергоснабжением, пишет немецкая газета "Süddeutsche Zeitung", ссылаясь на проект документа, который, по утверждению редакции, оказался в ее распоряжении.

Новая концепция готовилась также и на фоне украинско-российского конфликта: Москва как важнейший энергопоставщик снова и снова использует свой рыночний вес для политического давления, пишет газета. Все страны ЕС с помощью Энергетического союза, как ожидается, смогут продемонстрировать большую сплоченность. По сути, речь идет об унификации энергетической инфраструктуры и законодательства, а также создания единого энергетического рынка.

Главное в этих планах - отменить границы между 28 национальными энергетическими рынками, цитирует слова еврокомиссара Шефчовича Süddeutsche Zeitung. Он подчеркнул, что европейцам следует стать менее зависимыми от энергоснабжения из России, и одновременно - привлечь инвесторов.

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Как пишет «Немецкая волна», среди прочего, предусматривается, что каждая страна ЕС должна в будущем перед заключением соглашения с поставщиком энергоносителей подавать этот документ Еврокомиссии, которая будет проверять, не противоречит ли контракт европейскому праву. Это должно касаться и коммерческих сделок, т.е. контрактов, которые концерны заключают с российским "Газпромом".

Фактически Еврокомиссия берет на себя координацию энергетической политики. Такая перспектива, может, однако, натолкнуться на сопротивление Германии. До сих пор в Евросоюзе энергетические вопросы каждая страна сообщества решает самостоятельно.