"Нафтогаз" должен обеспечить всех украинцев счетчиками газа – премьер

По словам Гройсмана, это будет мощнейший удар по коррупции.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласно правительственному постановлению должна в 2019 году обеспечить всех потребителей счетчиками газа.

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Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Есть постановление правительства о том, чтобы "Нафтогаз" в этом году обеспечил всех украинских граждан счетчиками. Это будет мощнейший удар по коррупции и (позволит - УНИАН) учитывать весь газ в стране", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 января Кабинет министров поручил "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными газовыми счетчиками. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в решении указано, что Министерство экономического развития и торговли должно учесть средства, которые будут потрачены на счетчики, в финансовом плане "Нафтогаза".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что компании для установки газовых счетчиков домохозяйствам необходимо заключить прямой контракт с потребителями, а также предусмотреть в своем финплане соответствующие средства.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.