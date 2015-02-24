Суд 26 февраля рассмотрит апелляцию компании Ставицкого по Сахалинскому месторождению

Высший хозяйственный суд Украины 26 февраля рассмотрит апелляцию компании «Голден Деррик», которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, относительно законности возврата госкомпании «Надра Украины» доли в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.).

Как сообщает пресс-служба «Надра Украины», данное слушание в суде кассационной инстанции является вторым из трех аналогичных дел по искам компании к «Голден Деррик» о расторжении договоров купли-продажи долей в договорах о совместной деятельности, решения по которым вступили в законную силу.

При этом в сообщении напоминается, что 17 февраля по первому делу Высший хозяйственный суд Киева оставил без изменений решение судов других инстанций, тем самым окончательно вернув НАК "Надра Украины" долю в 24% в добыче газа на Сахалинском месторождении.

Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик».

У «Надра Украины» было три судебных дела по возврату государственных активов на этом месторождении. Два из них компания выиграла в декабре 2014 года, а третий – в январе этого года.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» был заключен ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило разорвать его и вернуть активы государству.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

В 2007-2010 годах Ставицкий был председателем компании «Надра Украины», а затем два года – руководителем Государственной геологической службы.

21 марта 2014 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях Ставицкого, где нашли и изъяли 42 кг золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличными. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины.