Раскрытие предложений в тендере на закупку ПО Датахаб для администратора коммерческого учета должен состояться 5 апреля 2019 года

В Укрэнерго 12 марта 2019 г. прошла предтендерная встреча в ходе международных конкурсных торгов по закупке программного обеспечения (ПО) Датахаб для Администратора системы коммерческого учета (АКО).

В ней приняли участие пять компаний: «Сименс Украина», «БМС ТЕХНО», «САП Украина», Comita d.d. (Словения) и Robotron Datenbank-Software GmbH (Германия). Участники детализировали требования к функционалу программного обеспечения и оформления тендерных предложений. Вместе с тем на сегодня во втором тендере документацию для торгов по Датахаб приобрели 14 компаний.

Напомним, что 1 июля 2019 года в Украине планируется запуск новой модели рынка электрической энергии, предусмотренной Законом Украины «О рынке электрической энергии». Укрэнерго как оператор системы передачи играет ключевую роль в этом процессе. Компания будет выполнять функции Администратора коммерческого учета и внедрять ПО для его функционирования.

Закупка ПРОГРАММНОГО обеспечения проводится в рамках инвестиционного проекта «Второй проект по передаче электроэнергии» (ППЭ-2), финансируемой за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Фонда чистых технологий (ФЧТ).

Тендер на закупку ПО для Администратора коммерческого учета было объявлено 19 сентября 2017 года. Однако закупка не состоялась из-за отсутствия квалифицированных предложений.

Повторная тендерная процедура была начата 18 сентября 2018 года после уточнения тендерной документации и ее согласования с Международным банком реконструкции и развития, который финансирует этот проект. Дата раскрытия тендерных предложений по требованиям участников переносилась несколько раз.

Раскрытие предложений запланировано на 5 апреля 2019 г.

Следует отметить, что ст.7 раздела XIII «Переходные положения» Кодекса коммерческого учета электроэнергии предусматривает механизм данных коммерческого учета до момента внедрения Датахаб. На переходном этапе функции Администратора коммерческого учета по ведению реестров, обработке данных и администрирование процессов изменения электропоставщика, прекращения электроснабжения и определения объемов электроэнергии для текущих расчетов на рынке выполняют операторы сетей. В то же время предполагается, что операторы сетей должны предоставлять данные учета в модуль Администратора расчетов платформы балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг Market Management System (MMS), где консолидируются данные коммерческого учета всех участников рынка. Аналогичная схема сбора данных коммерческого учета для дальнейших расчетов применяется сегодня в ГП «Энергорынок».

Дату начала функционирования Датахаб должна быть определена АКО по согласованию с НКРЕКП.

Вместе с тем, 14 марта Укрэнерго обнародовало обновленный график учений и консультаций участников рынка по работе с программным обеспечением платформы MMS. Консультации по подготовке данных коммерческого учета для их загрузки к модулю Администратора расчетов платформы MMS состоятся 22 марта.

Следует отметить, что Укрэнерго неоднократно поднимало вопросы, связанные с рисками для сроков внедрения новой модели рынка электроэнергии. В частности, сейчас серьезным риском является отсутствие согласования оплаты услуг разработчика ПО платформы MMS со стороны Минэнергоугля. Задолженность перед разработчиками уже составляет около $2 млн, из которых $500 тыс. — просроченная. Министерство финансов, в подчинении которого находится Укрэнерго планирует инициировать процедуру внесения изменений в кредитные соглашения компании. В связи с этим Укрэнерго оптимизирует график работ, чтобы к 1 июля реализовать достаточный функционал MMS в условиях длительной задержки финансирования проекта.

Также ранее Укрэнерго опровергло заявления генерального директора ОП «Энергоатом-Трейдинг» Сергея Бедина относительно проблем вокруг внедрения программного обеспечения (ПО) Датахаб для администратора Системы коммерческого учета (АКО) и призвало участников рынка избегать непонятных и манипулятивных заявлений, вести конструктивный диалог относительно имеющихся проблем.