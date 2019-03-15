АМКУ проверит покупку компанией Ахметова двух облэнерго у россиян

В январе "ДТЭК Нефтегаз" стал владельцем более 50% акций в «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго».

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в марте начал рассмотрение дел по концентрации на рынке передачи электроэнергии в связи с приобретение компанией «ДТЭК Нефтегаз», входящей в структуру энергохолдинга «ДТЭК», акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго».

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретением «ДТЭК Нефтегаз» акций ПАО «Киевоблэнерго» и АО «Одессаоблэнерго» обеспечивает превышение 50% голосов в высших органах управления этих обществ.

«Указанные концентрации происходят на рынке передачи электрической энергии местными (локальными) электросетями в территориальных пределах Киевской и Одесской областей, где расположены соответствующие электрические сети», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что «с целью полного объективного рассмотрения Комитетом дел, при наличии информации, которая может повлиять на принятие решения по делу по сути», АМКУ просит заинтересованных лиц присылать информацию, замечания и предложения по вопросу указанных концентраций.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2019 года ДТЭК объявил о заключении договоров купли-продажи 68,2949% акций «Одессаоблэнерго» и 93,9978% «Киевоблэнерго», подконтрольных собственнику ряда облэнерго - компании VS Energy.

16 января «ДТЭК Нефтегаз» стало собственником 24,99% акций «Киевоблэнерго», ранее принадлежащих компании VS Energy.

30 января ДТЭК Нефтегаз» стало собственником 16,7% акций «Одессаоблэнерго», ранее принадлежащих компании VS Energy.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» бизнесмена Рината Ахметова.

По информации СМИ, группа VS Energy, которая принадлежит российским бизнесменам, контролирует 10 украинских облэнерго: «Киевоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Кировоградоблэнерго» и «Николаевоблэнерго».