Вице-премьер заявил об остановке реформ в "Нафтогазе"

По его словам, руководство компании знает что нужно делать для реформирования НАК, но "кому-то очень выгодно сохранить статус-кво".

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что в течение последнего года реформирование Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" остановилось и не движется в направлении открытости, прозрачности и европейской интеграции.

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Об этом Розенко заявил в эфире одного из телеканалов.

"По моему мнению, в течение последнего года реформирование НАК "Нафтогаз" остановилось и не движется в направлении открытости, прозрачности и европейской интеграции. Хотя всем известно, как должен развиваться НАК "Нафтогаз", как нужно его разделить. Но кому-то очень выгодно сохранить статус-кво, переждать выборы, дождаться новое правительство", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что "Нафтогаз" провалил программу по наращиванию добычи отечественного газа. Кроме того, НАК до сих пор не провел отделение газотранспортных активов – анбандлинг.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.