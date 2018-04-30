«Нафтогаз» мешает России опробовать на Украине «приднестровский сценарий»

Россия снова подняла волну очередного газового противостояния с Украиной. «Газпром» заявил, что «Нафтогаз» не внес своевременную предоплату за поставки российского газа, увеличив заявку, и пригрозил их перекрыть. Причем одновременно российский газовый монополист предупредил Европейский Союз, что транзит «голубого топлива» якобы опять под угрозой срыва, и он намерен отказаться от украинского транзитного коридора - совет директоров ОАО «Газпром» уже одобрил проводимую компанией работу по диверсификации экспортных маршрутов. «Газпром» еще раз попытался убедить Европу, что предлагаемый им проект «Турецкий поток», который в ЕС считают провальным, может вполне заменить украинскую трубу.

Единственное, о чем «Газпром» умалчивает, так это о том, что нарушителем «газового покоя» является он сам. Дело в том, что 19 февраля «Нафтогаз» осуществил предоплату за 454 млн кубометров газа - на начало 23 февраля предоплаченный баланс составлял 287 млн кубометров газа, заявка на 22 и 23 февраля увеличены с обычных для последнего времени порядка 30 млн кубометров до 114 млн, что позволяет «зимний» контракт. Но «Газпром» не выполнил заявку – поставил по факту только 47 и 39 млн куб. м, соответственно. Кроме того, «Нафтогаз» подал предоплаченную заявку на поставку газа в Украину через газоизмерительные станции «Суджа», «Писаревка», «Сохрановка», «Валуйки», «Кобрин» и «Мозырь». А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 16:00 мск 19 февраля «Газпром» начал поставки газа в Украину, в том числе через ГИС «Прохоровка» и «Платово» в объеме 12 млн куб. м в сутки. Это делается для того, чтобы якобы обеспечить Донбасс топливом, которое перестал поставлять «Нафтогаз», что не соответствует действительности. Поставки «Нафтогазом» в так называемые ДНР и ЛНР были прекращены в ночь на 19 февраля. Но уже вечером 19 февраля «Нафтогаз» их возобновил. В компании объяснили, что приостановка была связана с повреждением газопровода и не предоставлением боевиками возможности специалистам компании попасть на место аварии.

«Сегодня ситуация была наиболее тяжелой, потому что за последние несколько 5-6 часов наши службы не могли подойти к газопроводам, которые могли бы возобновить поставки в полном объеме в зону АТО. Сейчас такая возможность появилась, сейчас эти поставки восстановлены, - заявил тогда председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Еще один из важных моментов - на ГИС «Прохоровка» и «Платово», через которые «Газпром» подает газ боевикам, нет представителей «Нафтогаза» или «Укртрансгаза», которые могли бы осуществлять контроль поставок, т.к. эта территория временно неподконтрольна Украине. То есть, поставки осуществляются не по маршруту, заявленному покупателем – в нарушение контракта.

«Нафтогаз» уже уведомил о самодеятельности «Газпрома» и нарушении Брюссельского трехстороннего протокола Европейскую комиссию, а также секретариат Энергетического сообщества в рамках процедуры быстрого реагирования.

*** Украина, Россия и Еврокомиссия после многочасовых переговоров вечером 30 октября подписали документы, предусматривающие возобновление поставок российского газа Украине и обеспечение бесперебойного транзита в Европу зимой, – Брюссельский договор. В частности, Украина, Россия и Еврокомиссия подписали юридически обязывающий трехсторонний протокол, зафиксировав договоренности по поставкам в Украину российского газа в течение зимнего сезона 2014-2015 годов. Подписи под документом поставили министры энергетики Украины и РФ Юрий Продан и Александр Новак, а также вице-президент Еврокомиссии, ответственный в то время за энергетику, Гюнтер Эттингер. Кроме того, «Нафтогаз» и «Газпром» подписали дополнения к контракту, зафиксировав условия поставок российского газа в период до конца марта. Документ подписали глава главы «Нафтогаза» Андрей Коболев и «Газпрома» Алексей Миллер. Главное условие – цена газа для Украины до конца марта составит 385 за 1 тыс. кубометров или ниже, в виду падения цен на нефть. Что касается новых поставок газа, то они должны оформляться на условиях предоплаты, по цене согласно формуле существующего контракта и с учетом упразднения экспортной пошлины с российской стороны. «Украина может затребовать столько газа, сколько будет нужно, минуя принцип "бери или плати", как предусмотрено в действующем контракте", - отметили тогда в Еврокомиссии.

«Нафтогаз» предупредил и «Газпром», который на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину, о невозможности дальнейшей предоплаты за природный газ без гарантий соблюдения российским монополистом Брюссельского протокола.

«НАК «Нафтогаз Украины» не считает возможным вносить дополнительную предоплату за поставки российского газа, пока не получит достаточной уверенности в неукоснительном соблюдении как контракта со стороны ОАО «Газпром», так и Брюссельского трехстороннего протокола, подписанного представителями России, Украины и Евросоюза», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

В «Нафтогазе» добавляют, что «основным источником импортного газа для Украины сегодня является Европа. Поэтому безупречное исполнение наших обязательств по транспортировке газа в ЕС является нашей неизменной стратегией».

В Европейской комиссии уже отреагировали на ситуацию. Спикер вице-президента ЕК по энергетическим вопросам Мароша Шефковича Анна-Каиса Итконен заявила, что факт незаконной поставки газа в ДНР и ЛНР – серьезные обвинения, этот факт сейчас проверяется.

Таким образом, «Газпром» снова подтвердил свою репутацию скандалиста и провокатора беспокойства, причем в глазах Европы, которой игры России изрядно поднадоели и она в этой связи собирается пересмотреть свои отношения с газовым российским монополистом в ближайшее время.

«Нафтогаз» действует на опережение

Эксперты считают, что «обмен любезностями», который произошел в публичной сфере между «Газпромом» и «Нафтогазом» связан именно с временным прекращением поставок «Нафтогазом» на неконтролируемую Украиной территорию на востоке страны, что произошло в виду военных действий, и в быстрый срок было устранено. Тем не менее, инцидент вызвал мгновенную реакцию со стороны России, что засвидетельствовало ее готовность к такому ходу событий - у нее была домашняя заготовка, которую она тут же использовала.

«Последовала целая серия публичных действий - поручения премьера РФ Медведева, начало поставок газа в ДНР и ЛНР через входы, которые не были задействованы до этого момента. А в техническом соглашении закреплено безусловное право покупателя определять на какие входы и в каком объеме должен поставляться газ. Самопроизвольные действия «Газпрома» также вызвали быструю реакцию со стороны «Нафтогаза». С моей точки зрения, игра нацелена на то, чтобы вынудить «Нафтогаз» споткнуться в своих возможностях по оплате газа и, соответственно, «Газпрому» выйти на формат прекращения поставок. «Газпром» пытался проверить «Нафтогаз» на способность действовать в соответствии с допсоглашением №33 (зимнее соглашение - УНИАН), и получил подтверждение - «Нафтогаз» оставлять ситуацию без внимания не будет», - считает президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут.

Между тем, возникает большой вопрос – зачем «Нафтогаз» заказал 114 млн кубов газа, тогда как раньше объемы были на уровне 30 млн.

Нарбут считает, что «Нафтогаз» преследует цель выбрать оставшийся предоплаченный объем, чтобы не дать «Газпрому» в этом объеме учесть те поставки, которые делались в адрес ДНР и ЛНР. «К тому же, используя сейчас теплый период, «Нафтогаз» попытался заострить ситуацию и довести ее до следующего уровня трехстороннего переговорного процесса, на котором он может отстоять более приемлемую формулу расчета цены газа, то есть, перейти на расчеты по аккредитиву, что более выгодно для «Нафтогаза». И, возможно, появится дополнительная возможность актуализировать внимание партнеров из Европы в плане экономической помощи, в которой сейчас нуждается Украина», - подчеркнул Нарбут.

Но шаг «Нафтогаза» несет в себе риск, поскольку запасов газа в хранилищах крайне мало - сейчас на уровне 8 млрд кубов, и то «на бумаге», а из них 5,2 млрд - невозможно поднять. Но в ситуации, когда «Газпром» может манипулировать поставками газа в ДНР и ЛНР, «Нафтогаз» решил сыграть на опережение.

Эксперты уверены, что ничего страшного не произойдет. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что те объемы, за которые «бодаются» две компании, абсолютно погоды не делают – они незначительные и существенно на ситуацию повлиять не могут. «Это – чисто политическая спекуляция, здесь экономики нет никакой. А политическая спекуляция заключается в том, что «Газпром» заявляет, что самостоятельно подает газ на Донбасс, а т.к. это - украинская территория, и собирается вносить стоимость этих поставок в общий счет. А «Нафтогаз» заявил, что сам возобновил поставки на восток страны и в его помощи не нуждается. Но если даже «Газпром» прекратит поставки, то в этом нет ничего страшного – газ в хранилищах есть, реверс из Европы получаем. На «одном крыле» зимний сезон дотянем, если не ударят 20-градусные морозы в ближайшее время», - прокомментировал он ситуацию.

Что касается поставок «Газпромом» газа на Донбасс, из-за которых и произошел весь сыр-бор, то, по мнению Нарбута, это – проба Россией «приднестровского сценария» в Украине.

«Они хотели бы повторить «приднестровский» сценарий. Счет поставок предъявляется Молдове, а конечным потребителями являются приднестровские предприятия. То есть, такую же модель хотят реализовать у нас», - сказал эксперт.

В настоящее время непризнанная республика Приднестровье, поддерживаемая РФ, получает российский газ через российско-молдавское СП АО "Молдовагаз", которое выступает единым оператором поставок газа в Молдову. С 2006 года Тирасполь не платит ни копейки за российский газ, все счета приходят в Кишинев (которому, при этом, непризнанный Тирасполь отказывается подчиняться), где их не в состоянии оплатить. Формально, таким образом, долг Молдовы перед Россией накапливается (официальный Кишинев данный долг, понятное дело, не признает). Так как из объема 2,82 миллиарда кубических метров газа, поставляемого в Молдову, 1,8 миллиарда потребляет Приднестровье, то долг ПМР уже превышает, по оценкам экспертов, $5 млрд. Молдова не раз пыталась решить этот вопрос с «Газпромом», но безуспешно. Эксперты считают, что проблема взыскания газовых долгов может быть использована Россией в качестве рычага давления на власти в Кишиневе, чтобы заставить их отказаться от европейского внешнеполитического вектора.

По словам Нарбута, «Нафтогаз» своей позицией в нынешнем «газовом» скандале смог доказать, что «Газпром» не выполняет свои обязательства – поставки не на те входы, которые были обеспечены техническим соглашением, плюс поставки не в полном объеме. «То есть, для демонстрации определенной деловой несостоятельности «Газпрома» этого достаточно, чтобы европейским партнерам стало понятно - «Газпром» не следует даже тем коммерческим договоренностям, которые были достигнуты на трехсторонней основе», - подытожил Нарбут.

Нана Черная (УНИАН)