В "Нафтогазе" рассказали, сколько денег перечислили государству после победы над "Газпромом" в арбитраже

По словам топ-менеджера "Нафтогаза", если бы не победа в Стокгольме, то по контракту Украина должна была бы заплатить "Газпрому" около 1,5 трлн грн.

В результате победы "Нафтогаза Украины" над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, на счет Государственной казначейской службы Украины в 2018 году поступило 56 млрд грн, что позволило «Нафтогазу» по итогам прошлого года уплатить в госбюджет 136,5 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Нафтогаз в 2018 году уплатил в государственный бюджет 136,5 млрд грн налогов и дивидендов, то есть эти средства поступили на счета Госказначейства. Чуть меньше половины из этих средств, 56 млрд грн, поступило на счета ведомства как результат нашей победы в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту», - написал он.

По его словам, если бы нацкомпания не выиграла процесс, то эта сумма должна была быть направлена российской компании.

«Если бы мы не получили эту победу, и арбитражный суд в Стокгольме в своем решении не провел бы соответствующий зачет, то «Нафтогаз» должен был бы заплатить эти 56 млрд грн (2,1 млрд долл.) не в Госказначейство, а «Газпрому» - за выбранный газ», - отметил он.

Также Витренко подчеркнул, что если бы не победа в Стокгольме, то «Нафтогаз» должен был бы заплатить «Газпрому» в 2018 году еще дополнительно около 1,8 млрд долл. за выбранный газ и около 56 млрд долл. по пункту контракта «бери или плати», что в гривнях составляет около 1,5 триллиона.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».