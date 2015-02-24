"Нафтогаз" находится на грани дефолта с 2009 года - Коболев
23:11, 24 февраля 2015Энергетика
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НАК "Нафтогаз" находится на грани дефолта с 2009 года, заявил во вторник глава правления компании Андрей Коболев.
"Нафтогаз" находится на грани дефолта с 2009 года
Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает РИА Новости Украина.
"Нафтогаз" находится на грани дефолта уже очень давно, с 2009 года это состояние в той или иной мере меняется, но оно продолжается", — сказал Коболев
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В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги "Нафтогаза" и еще ряда крупных украинских компаний вслед за понижением суверенного рейтинга Украины
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