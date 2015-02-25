"Газпром" пытается шантажировать не только "Нафтогаз", но и всю Европу - Коболев

Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"К сожалению, этот конфликт может быть использован российскими коллегами не только для шантажа "Нафтогаза Украины", но и для шантажа всей Европы", - считает он.

"После провала проекта "Южный поток", после объявления "Турецкого потока", который также не выглядит экономически привлекательной инициативой, особенно со стороны ЕС, возможно, это попытка реванша", - добавил Коболев.

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"Мы направили письма (в РФ) с требованием предоставить нам объяснение (о нарушении соглашения), почему так происходит. Пока мы не получили формального ответа на наши письма, но мы ожидаем, что этот ответ может поступить завтра", - заявил глава "Нафтогаза".

Если этого не произойдет, то по его словам, 26-27 февраля в Брюсселе должны состояться трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, Еврокомиссии и России, во время которых будет обсуждаться газовый вопрос.

"Если во время трехсторонних переговоров компромисс будет найден, хорошо. Если нет, могут быть определенные действия и, скорее всего, это будут судебные (иски), которые будут иметь финансовые последствия для "Газпрома", - заявил Коболев.

Как известно, "Нафтогаз Украины" обратился к российскому "Газпрому" с требованием объяснить невыполнение заявки на поставку 22 февраля 2015 года предоплаченного газа.