Украина, Россия и Еврокомиссия проведут консультации по вопросу газа в Брюсселе – Коболев

Об этом он сказал в эфире "5 канала", пишет ZN.UA.

По его словам, "Нафтогаз" письменно обращался к "Газпрому" с требованием пояснить невыполнение российской компанией заявок на поставку ранее предоплаченного госхолдингом газа, но пока что не получил формального ответа.

Коболев надеется, что ответ может еще прийти в среду.

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"Если нет, то приблизительно в конце этой недели, это четверг или пятница, у нас будут трехсторонние переговоры в Брюсселе, где я надеюсь, что в присутствии представителей Еврокомиссии мы получим ответ на этот вопрос", - заявил Коболев.

Существующая процедура быстрого реагирования на подобные ситуации предполагает проведение переговоров в кратчайшие сроки, где конфликтующие стороны раскрывают свои позиции и пытаются найти компромисс, отметил Коболев.

"Нафтогаз Украины" 19 февраля подал заявку на поставку 114 млн кубометров газа в Украину через газоизмерительные станции (ГИС) Суджа, Писаревка, Сохрановка, Валуйки, Кобрин и Мозырь. В то же время "Газпром" заявку украинской компании не выполнил.

23 февраля НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в ОАО "Газпром" с требованием объяснить невыполнение заявки на поставку 22 февраля 2015 года предоплаченного газа.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", вместо заказанных в рамках контракта 114 млн кубометров газа "Газпром" поставил только 47 млн кубометров.

Одновременно уведомление о нарушении контракта и Брюссельского трехстороннего протокола было направлено в Кабинет министров Украины, Европейскую комиссию, а также секретариат Энергетического сообщества в рамках процедуры быстрого реагирования.

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24 февраля "Газпром" обвинил Украину в отсутствии своевременной предоплаты за газ. В компании "Газпром" заявили, что отсутствие оплаты Украиной поставок российского газа приведет к полному их прекращению уже через два дня.

В то же время в "Нафтогае" заявили, что не намерены осуществлять дополнительную предоплату за поставки российского газа, пока не получат гарантий неуклонного соблюдения контракта с "Газпромом", а также Брюссельского трехстороннего протокола, подписанного представителями России, Украины и Евросоюза в октябре 2014 года.