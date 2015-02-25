Глава "Нафтогаза" допускает суд с Россией по предоплаченным поставкам газа

Об этом в эфире "5 канала" заявил во глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет ZN.UA.

"Если компромисс будет найден - хорошо… Я надеюсь, что компромисс будет найден. Но если этого не произойдет, то будут судебные последствия, которые будут иметь финансовые последствия для "Газпрома", - сказал Коболев.

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По его словам, запасы газа в газовых хранилищах Украины превышают 8 млрд кубометров.

"Идет март. Конечно, могут быть низкие температуры. Мы надеемся, что "Газпром" поставит весь газ, за который мы внесли предоплату. Мы ожидаем определенных проблем, но у нас есть определенный оптимизм, что мы сможем найти корректное решение", - заявил глава "Нафтогаза".