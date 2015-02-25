ЕС устал от выходок России: намерен перейти на газ из Азербайджана, Туркмении и Алжира

Евросоюз намерен договориться с Азербайджаном и Туркменистаном о поставках газа в ЕС для диверсификации источников топлива, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

25 февраля еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович представит в Брюсселе свой проект Энергетического союза, который должен быть создан к 2030 году.

Читайте также«Нафтогаз» мешает России опробовать на Украине «приднестровский сценарий» Согласно черновым вариантам документа, ЕС намерен использовать все свои внешнеполитические инструменты, чтобы установить стратегические энергетические партнерства с альтернативными России поставщиками, в том числе с Азербайджаном, Туркменией и Алжиром, говорится в статье.

Как заявил Шефчович, Евросоюзу необходима диверсификация. «Думаю, Европа действительно устала каждое лето обсуждать, как пережить следующую зиму. У крупнейшей экономики мира не должно быть подобных опасений в XXI веке», – сказал еврокомиссар в интервью FT. По словам Шефчовича, Россия останется «очень важным поставщиком» для ЕС, но ее влияние уменьшится.

Читайте такжеБрюссель надеется, что новый газовый конфликт не повлияет на транзит в Европу«Насколько мы хотим диверсифицировать наши энергетические источники, настолько же, как мне кажется, страны Каспийского региона хотят диверсифицировать их (экспортные) маршруты», – подчеркнул еврокомиссар. «Существует общий интерес. Европа – это очень солидный потребитель, крупный, который платит вовремя и в твердой валюте, не обманывает, не играет ни в какие игры. Думаю, именно это является привлекательным», – добавил он.