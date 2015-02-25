Нефть Brent дорожает на фоне статданных из Китая, заявлений ФРС и новостей о Греции

На мировых торгах в среду, 25 февраля, цены на нефть Brent растут на фоне повышения производственной активности в Китае, гибкой позиции ФРС в вопросе повышения процентных ставок и одобрения еврозоной планируемых реформ в Греции, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,15 до $58,81 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,11 до $49,17.

Читайте такжеМинфин РФ оценивает потери бюджета от дешевой нефти в $180 млрд ежегодноАктивность в производственном секторе Китая немного выросла в феврале, показал предварительный индекс PMI, рассчитанный HSBC и Markit, при том что аналитики предсказывали снижение активности.

Эксперты считают новость хорошей, т.к. она означает потенциальный рост спроса на нефть, но при этом рынку нужно увидеть более стабильный и конкретный спрос в Китае.

Росту цен также помогло заявление председателя ФРС Джанет Йеллен, что центробанк готовится обсуждать повышение процентных ставок "от заседания к заседанию". По мнению некоторых инвесторов, это означает, что ставки начнут повышаться не в июне, как предсказывают большинство аналитиков, а позднее.

Руководство еврозоны продлило на четыре месяца программу финансовой поддержки Греции и утвердило представленный Афинами план реформ, что сокращает риск выхода Греции из еврозоны.

Читайте такжеЕврогруппа одобрила план реформ правительства ГрецииЗапасы нефти в США выросли на 8,9 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 4 миллиона баррелей.

Ливия возобновила добычу на месторождениях Сарир и Мессла в объеме около 40.000 баррелей в сутки, ранее остановленную из-за прекращения подачи электроэнергии.