Саудовская Аравия призвала ОПЕК+ к выполнению обязательств

Саудовский министр энергетики призвал ОПЕК+ к выполнению обязательств для устранения волатильности цен на нефть.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призвал участников сделки ОПЕК+ к выполнению своих обязательств - по словам министра, это необходимо для устранения волатильности цен на нефть.

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Об этом сообщает Прайм.

В Баку 17 марта состоялось заседание технического комитета экспертов ОПЕК+, 18 марта пройдет заседание министерского мониторингового комитета альянса.

"На встрече с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым его саудовский коллега Халид аль-Фалих подчеркнул необходимость и призвал участников ОПЕК+ к выполнению взятых на себя обязательств для устранения волатильности цен на нефть", - сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года.

Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.