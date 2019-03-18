Демонтаж старого "саркофага" на Чернобыльской АЭС будет стоить 2,5 миллиарда
Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» (Киевская область) объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта «Укрытие» ожидаемой стоимостью 2,547 млрд грн.
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Об этом говорится в системе государственных закупок Prozorro.
Согласно тендерной документации, цель выполнения демонтажа - превращение объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.
Срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года, в этот период будет проведен «ранний» демонтаж. «Ранний» демонтаж начнется после ввода в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента (НБК) и должен завершиться до конца 2023 года.
Также работы по демонтажу включают обращение с радиоактивными отходами (РАО), их сбор, фрагментацию, погрузку и транспортировку в указанное станцией место.
Конечный срок подачи тендерных предложений – 15 апреля 2019 года, а сам аукцион состоится 21 мая 2019 года.
Как сообщал УНИАН, в январе Госатомрегулирования выдало ГСП «Чернобыльская атомная электростанция» разрешение на право осуществления деятельности по эксплуатации существующих строительных конструкций, которые выполняют функции ограждающего контура нового безопасного конфайнмента (ОК-НБК), после усиления и герметизации.
Согласно проектным решениям, целостность, прочность и устойчивость конструкций ОК-НБК должны обеспечиваться в течение срока эксплуатации НБК - 100 лет.
Справка УНИАН. 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС - крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю мировой ядерной энергетики. Для изоляции разрушенного энергоблока в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие» (более известный как саркофаг).
Эксплуатация ЧАЭС продолжалась до декабря 2000 года, когда был остановлен последний работающий энергоблок №3.
Для дальнейшего предотвращения выброса РАО в атмосферу было принято решения о строительстве НБК.
В ноябре 2016 года компания Novarka завершила процесс надвигания НБК и его монтажа над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Стоимость строительства арки составила более 1,5 млрд евро, а срок эксплуатации - 100 лет.
По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до ее установки в проектное положение в 10 раз.