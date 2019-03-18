Угроза энергетического кризиса: Минэнергоугля просит Кабмин разобраться с долгами на рынке электроэнергии

Министерство энергетики и угольной промышленности 26 февраля обралилось к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой принять неотложные действия по стабилизации платежной дисциплины на рынке электрической энергии во избежание энергетического кризиса в государстве.

Об этом 18 марта рассказала генеральный директор Директората энергетический рынков Министерства энергетики Ольга Буславец.

Согласно закону, 31 марта 2019 года ГП «УКРИНТЕРЭНЕРГО» завершает поставку электроэнергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электроэнергии поставщиком «последней надежды» 1 января 2019 года. И если до 1 апреля 2019 года у такого потребителя нет договора с новым поставщиком, все равно поставка электроэнергии приостанавливается путем отключения электроустановок такого потребителя без дополнительного предупреждения.*

Это означает, что уже в начале апреля произойдет отключение от поставок электроэнергии жизненно важных предприятий, в числе которых городские водоканалы. Ведь заключить договор с новым поставщиком электроэнергии предприятия, у которых есть старые долги, не смогут.

Вместе с тем, многие потребители поставщика «последней надежды» имеют серьезные проблемы с платежной дисциплиной, поэтому им сложно найти поставщика электроэнергии. Ольга Буславец сообщила, что некоторые клиенты поставщика «последней надежды» уже успели накопить «новые» долги.

«По итогам первых месяцев функционирования розничного рынка электрической энергии потребителями поставщика «последней надежды» стали такие небытовые потребители, как предприятия водного хозяйства, теплокоммунэнерго и другие. Общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%», - отметила Ольга Буславец. Например, по данным Ольги Буславец, на начало марта 2019 задолженность угледобывающей промышленности за потребленную электрическую энергию за два месяца 2019 года составляет 382 млн. грн.

«Из общего объема электрической энергии, реализуемой потребителям поставщика «последней надежды», в феврале 2019 года 87% реализовано потребителям, которые несвоевременно рассчитываются за электрическую энергию. Доля водоканалов составляет 23% с уровнем оплаты за февраль 2019 года 4%; доля угольных предприятий составляет 32% с уровнем оплаты 7%; доля жилищно-коммунальных предприятий (теплокоммунэнерго и т.д.) занимает 7% общего объема с уровнем оплаты 13%; доля предприятий промышленности, таких как ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» и ООО «Рубежанский краситель», составляет 13% с уровнем оплаты 6%», - сообщила Ольга Буславец.

По словам Буславец принять действия по стабилизации платежной дисциплины необходимо, чтобы недопустить банкротство, дальнейшее прекращение деятельности государственного предприятия «УКРИНТЕРЭНЕРГО» (выполняет функции поставщика «последней надежды»), чтобы урегулировать своевременное обеспечение финансовых обязательств между участниками рынка электрической энергии.

Как ранее сообщалось, Кабинет Министров в декабре 2018 назначил ГП «Укринтерэнерго» поставщиком «последней надежды» на всей территории Украины. С 1 января 2019 в Украине вступила в действие реформа рынка электроэнергии. Наибольшие изменения претерпели условия поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, должны были к 11 декабря 2018 выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях. Компании, которые остались без поставщика на новом рынке, согласно ст.64 ЗУ «О рынке электроэнергии» и решению Кабинета Министров, автоматически становятся клиентами поставщика «последней надежды».

*положение абзаца 5 пункта 3.4.4. «Правил розничного рынка электрической энергии».