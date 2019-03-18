31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершает поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 01.01.2019 года.

Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких в Украине более 1300 потребителей. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые 2 месяца 2019 года – общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%. Среди наибольших должников – теплокомунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия, а также водоканалы, наиболее проблемные из которых ГП «Вода Донбаса» и Лисичанскводоканал, снабжающие водой Донецкую и Луганскую области.

Генеральный директор Директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец отметила, что если не будут приняты меры по стабилизации проведения расчетов за электроэнергию, с 1-го апреля отключенные поставщиком «последней надежды» от электроснабжения предприятия останутся без договоров с новыми поставщиками, а соответственно и без электроснабжения. Это приведет к энергетическому кризису в разных городах Украины.

«Распределение (передача) и поставка электрической энергии потребителю, который не заключил договор о поставке электрической энергии с 01.04.2019 года с новым электропоставщиком, прекращается путем осуществления отключения электроустановок такого потребителя без дополнительного предупреждения», - объяснила Буславец.

То есть, оператор системы распределения или оператор системы передачи обязан прекратить поставки электрической энергии потребителю, что получал электрическую энергию у поставщика «последней надежды» в течение последних 90 дней и не заключил договор на поставку электрической энергии с другим электропоставщиком.

Одной из проблем энергорынка сегодня является ситуация с долгами потребителей, которые сейчас получают электроэнергию у поставщика «последней надежды». Так, по итогам первых месяцев функционирования розничного рынка электрической энергии общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%.

«Критическая ситуация с уровнем расчетов за потребленную электрическую энергию, без принятия соответствующих срочных правительственных решений приведет к негативным последствиям для всех участников рынка электрической энергии, в частности, для потребителей. Существует реальная угроза невыполнения поставщиком «последней надежды» функций, возложенных на него для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии», ̶ отметила Ольга Буславец.

По ее словам, прямая угроза банкротства поставщика «последней надежды» несет угрозу стабильности всего рынка электроэнергии. Речь идет о сложностях в работе операторов распределения электроэнергии, которые не смогут полноценно функционировать и выполнять запланированные инвестиционные программы, выполнять свои задачи по ремонтам сетей и ликвидации аварий, а также ставит под угрозу финансовую стабильность компаний-поставщиков и предприятий, генерирующих электоэнергию.

Ольга Буславец напомнила, что, согласно закону «О Рынке электроэнергии», основными причинами незаключения потребителями договоров на поставку электрической энергии с другими электропоставщиками (не с поставщиком «последней надежды») являются отказ электропоставщика заключать договор с потребителем в связи с его неплатежеспособностью, необходимость проведения процедуры закупок электрической энергии в течение 2-3 месяцев потребителями, которые являются субъектами Закона Украины «О публичных закупках», а также бездействие потребителя по своевременному заключению договора на поставку электрической энергии с электропоставщиком. Клиентами поставщика «последней надежды» стали многие компании с традционно плохой платежной дисциплиной – водоканалы, теплоцентрали, госпредпрития и госшахты.

Как ранее сообщалось, Кабинет Министров в декабре 2018 назначил ГП «Укринтерэнерго» поставщиком «последней надежды» на всей территории Украины. С 1 января 2019 в Украине вступила в действие реформа рынка электроэнергии. Наибольшие изменения претерпели условия поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, должны были к 11 декабря 2018 выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях. Компании, которые остались без поставщика на новом рынке, согласно ст.64 ЗУ «О рынке электроэнергии» и решению Кабинета Министров, автоматически становятся клиентами поставщика «последней надежды».

*положение абзаца 5 пункта 3.4.4. «Правил розничного рынка электрической энергии».