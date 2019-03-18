Украина хочет провести переговоры с МВФ с целью отказа от повышения цен на газ для населения

Премьер-министр поручил «Нафтогазу» и Минфину провести переговоры с МВФ с целью отказа от повышения цен на газ для населения.

В пятницу, 15 марта, во время проведения «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, Украины премьер-министр В. Гройсман заявил о намерении дать поручение «Нафтогазу Украины» совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с МВФ по газовому вопросу.

Цель дискуссии – не допустить повышения цены на газ для населения. Основание для дискуссии – письмо главы НАК «Нафтогаз Украины» А.Коболева на имя премьер-министра, в котором говорится о возможности снизить расценки на газ. В частности, в документе говорится о том, что цена, которую предложит украинским домохозяйствам конкурентный рынок, будет «меньше нынешней регулированной цены».

Так же глава правительства заявил журналистам, что если «Нафтогаз» сможет продавать газ дешевле, то он полностью поддержит это решение. «Верхняя граница – 8,55 гривен, а все что ниже этого, я приветствую», - подчеркнул В.Гройсман. И дал понять, что НАК «Нафтогаз Украины» получит поддержку со стороны правительства в переговорах с МВФ в вопросе отказа от повышения цен на газ для населения.

Для справки. В соответствии с постановлением КМУ о введении режима «возложения специальных обязательств» (ВСО), цена на газ для населения на данный момент составляет 8 550 гривен за тысячу кубометров, а с 1 мая 2019 года должна вырасти до 9 852 гривен за тысячу кубов. Вместе с тем, на прошлой неделе НАК «Нафтогаз Украины» направил письмо за подписью главы правления А.Коболева на имя премьер-министра, в котором, в частности, сообщается, что компания закупила газ на точке Словакии по цене эквивалентной 5 981 гривен за одну тысячу кубов. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне приблизительно равном 8 380 гривен за тысячу кубов. В связи с чем в НАК «Нафтогаз» отдельно подчеркнули, что впервые за время действия режима «возложения специальных обязательств» цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного постановлением КМУ о режиме ВСО.