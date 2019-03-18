Укрэнерго опубликовало обновленный перевод интерфейсов для участников рынка и операторов сетей

На официальном сайте Укрэнерго опубликован обновленный перевод интерфейсов обмена данными для участников рынка и операторов сетей на украинском и английском языках. Документы размещены в разделе меню «Новый рынок» вкладка — «Имплементация».

С ними можно ознакомиться здесь: на украинском и английском языках, передает пресс-служба Укрэнерго.

Интерфейсы описывают структуру и требования к XML файлам, форматы передачи данных и определяют требования и стандарты для обмена энергетическими данными между операторами сетей, участниками рынка и платформой Market management system.

Напомним, что на сайте Укрэнерго размещен график учений и консультаций участников рынка по работе с программным обеспечением платформы MMS и консультаций по подготовке данных коммерческого учета для их загрузки модуля Администратора расчетов платформы MMS.

В соответствии с ним 21 марта 2019 г. пройдут обучение участники рынка относительно функционирования Подсистемы формирования и представления графиков, а 22 марта — по подготовке документов, файлов с реестрами ТКО и данными коммерческого учета для загрузки в MMS.