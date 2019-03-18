Контракт с Коболевым могут продлить 20 марта - СМИ

В то же время отмечается, что пока нет конечных договоренностей между Кабмином и НАК.

Кабинет министров на заседании 20 марта будет принимать решение о продлении на год контракта с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

По данным источников ЭП, соответствующая договоренность между правительством и Наблюдательным советом НАК была достигнута после переговоров 15 марта.

Также из источников ЭП стало известно, что в правительстве такую ​​возможность не исключают. В то же время отмечается, что пока нет конечных договоренностей между Кабмином и НАК.

"Вроде есть три пункта, по которым они еще не пришли к согласию — это заработная плата, договоренности по анбандлингу и добыче газа", — сообщил источник.

В "Нафтогазе" эту информацию не комментируют.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что новый контракт с председателем правления "Нафтогаза", который подпишут после проведения конкурса, будет предусматривать рыночную зарплату и четкие требования к деятельности компании.

Как сообщал УНИАН, 6 марта на заседании правительства Гройсман заявил, что Кабмин не будет продлевать действие контракта с Коболевым, который заканчивается 22 марта, а с 23 марта будет объявлен открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь Коболев заявил, что решение правительства о непродлении контракта с ним и объявлении конкурса на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» противоречит украинскому законодательству и духу реформ. Коболев отметил, что Кабмин не имеет полномочий принимать кадровые решения, поскольку для этого в «Нафтогазе» был создан Наблюдательный совет.