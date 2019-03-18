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Комитет Европарламента одобрил газовую директиву, которая касается "Северного потока-2"

19:50, 18 марта 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал в понедельник проект поправок в газовую директиву ЕС, что касается проекта газопровода "Северный поток-2".

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Об этом пресс-служба комитета сообщила в Twitter. Согласно сообщению, проект поддержали 33 члена комитета, 8 выступили против.

Далее документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС. Ожидается, что евродепутаты рассмотрят вопрос в апреле.

Затем новые правила все страны ЕС должны включить в свои национальные законодательства, пишет «Европейская правда».

Целью предложенных поправок является обеспечение того, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной.

В ЕС хотят, чтобы поправки к директиве вступили в силу к запуску "Северного потока - 2". Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

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Теги: #Европарламент#Северный поток-2