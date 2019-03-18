Комитет Европарламента одобрил газовую директиву, которая касается "Северного потока-2"

Далее документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС. Ожидается, что евродепутаты рассмотрят вопрос в апреле.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал в понедельник проект поправок в газовую директиву ЕС, что касается проекта газопровода "Северный поток-2".

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Об этом пресс-служба комитета сообщила в Twitter. Согласно сообщению, проект поддержали 33 члена комитета, 8 выступили против.

Далее документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС. Ожидается, что евродепутаты рассмотрят вопрос в апреле.

Затем новые правила все страны ЕС должны включить в свои национальные законодательства, пишет «Европейская правда».

Целью предложенных поправок является обеспечение того, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной.

В ЕС хотят, чтобы поправки к директиве вступили в силу к запуску "Северного потока - 2". Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

@EP_Industry has just approved the deal @JerzyBuzek has negotiated with #RO2019EU & @MAC_Europa on the EU #gas market so it also covers gas pipelines from third countries with 33 votes to 8. pic.twitter.com/ErtJHromPU — ITRE Committee Press (@EP_Industry) 18 березня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».