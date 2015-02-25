На Донбассе из-за отсутствия угля остановили Углегорскую ТЭС

Углегорская теплоэлектростанция (Донецкая обл.), входящая в государственную энергокомпанию «Центрэнерго», сегодня, 25 февраля, остановила производство электроэнергии из-за отсутствия угля, доставка которого невозможна в связи с обстрелами железнодорожных путей.

Об этом во время круглого стола сказал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик.

«Вчера утром (24 февраля) на складе было 500 кг угля. Сегодня в сводке стоит «ноль», - сказал Светелик.

По его словам, это связано с тем, что нет возможности доставить на станцию вагоны с углем по единственной неповрежденной ветке, подвергающейся постоянным обстрелам.

«Есть одна ветка, но вагоны стоят. Железная дорога не может пройти 30 км, поскольку стреляют», - уточнил замминистра.

Вместе с тем, Светелик рассказал, что энергокомпания «Донбассэнерго» совместно со специалистами Минэнергоугля осуществили ремонт Славянской ТЭС.

«Мы ее вместе отремонтировали. Сняли с государственной компании трансформатор, перевезли на Славянскую ТЭС, смонтировали, все подготовили. Однако не можем ее запустить из-за отсутствия угля», - отметил чиновник.

При этом он сообщил, что в Украине остается острый дефицит углей антрацитовых марок.

Читайте такжеФинмониторинг заблокировал платеж 200 миллионов для компании сына Януковича

Как сообщал УНИАН, запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 15 по 22 февраля уменьшились на 6,9% - до 1,382 млн тонн с 1,485 млн тонн.

В декабре прошлого года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, Южно-Африканской Республики и Австралии.

Кроме того, страна покрывает дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме, осуществляя импорт электроэнергии из России.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет государство, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».