Южно-Украинская АЭС отключила второй энергоблок на ремонт

Энергоблок отключен для проведения капитального планово-предупредительного ремонта продолжительностью 107 суток.

Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС, г. Южноукраинск, Николаевская область), которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №2 для проведения капитального планово-предупредительного ремонта продолжительностью 107 суток, сообщает пресс-служба станции.

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«19 марта 2019 года в 01:57 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта продолжительностью 107 суток», - сказано в сообщении.

Отмечается, что к выполнению запланирован ряд капитальных и текущих ремонтов, эксплуатационный контроль металла, техническое освидетельствование и испытание заранее определенного оборудования.

В перечне реконструктивных работ ‒ мероприятия Комплексной (сводной) программы повышения безопасности, а также адаптация перегрузочной машины при внедрении ядерного топлива Westinghouse (TBC-WR) и технологии обращения с отработанным ядерным топливом с использованием контейнеров Holtec.

Сообщается, что первый и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.

«Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).