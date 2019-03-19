Проверки трех облгазов Фирташа подтвердили незаконность доначислений в платежках – «Нафтогаз»

Нарушителей может ожидать максимальный штраф в размере 850 тыс. грн.

Проверки «Винницагаза», «Волыньгаза» и «Киевоблгаза» показали незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в Facebook.

«Проверки трех облгазов «Винницагаз», «Волыньгаз», «Киевоблгаз» подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в пятницу, 22 марта, состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на котором могут принять решение о штрафе для нарушителей-облгазов и обязать их провести перерасчет для всех бытовых потребителей.

«Нафтогаз» прогнозирует, что облгазы будут оспаривать решение НКРЭКУ в судах.

Как сообщал УНИАН, в марте НКРЭКУ начала проверки восьми операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.

По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, нарушителей может ожидать максимальный штраф в размере 850 тыс. грн.