Введение нового рынка электроэнергии может быть отстрочено - Dixi Group

Существует вероятность, что срок внедрения рынка будет отсрочен, или он будет стартовать в ограниченном формате в случае, если не будет решен пакет вопросов, среди которых урегулирование задолженности на оптовом рынке электроэнергии, и обеспечение соответствующими программными продуктами.

Об этом сообщил руководитель программ аналитического центра Dixi Group Роман Ницович.

Он отметил, что другие вопросы, которые касаются нормативного обеспечения, более-менее продвигаются по плану, но в случае, если до 1 июля не будут решены вышеуказанные вопросы, то существует "большая вероятность того, что срок введения рынка будет отсрочен, или он будет функционировать в каком-то ограниченном формате".

Отвечая на вопрос о юридическом алгоритме отсрочки внедрения рынка, Ницович объяснил, что в случае такого сценария придется вносить изменения в закон о рынке электроэнергии, который определяет порядок развертывания рынка и регламентирует его работу на старте, а также вносит коррективы в ряд правительственных постановлений, которые касаются реформы. Руководитель программ аналитического центра Dixi Group обратил внимание, что координационный совет является соответствующим органом, созданным специально для мониторинга сроков, принятых мер и внесения необходимых корректив. Однако, относительно урегулирования задолженности немало зависит и от парламента.

"Пока этого решения не будет, сложно ожидать существенного продвижения. Поэтому много зависит от депутатов", — заявил Ницович. Представитель Dixi Group напомнил о проблемах закупок со стороны ОСББ на розничном рынке электроэнергии, открытом для небытовых потребителей с 1 января, и о запуске суточного балансирования на рынке газа, которое должно было заработать еще в мае прошлого года, но стартовало только с 1 марта.

"И все равно, даже с 1 марта эта система, которая работает, сталкивается с большими трудностями и сложностями. Я думаю, что эти уроки нужно учесть в подготовке не подобных, но точно похожих информационных платформ, которые существуют для функционирования рынка на сутки вперед и балансирующего рынка. Здесь необходимо взаимодействие всех участников рынка, и прежде всего, оператора энергосистемы Укрэнерго", — резюмировал руководитель программ аналитического центра Dixi Group.

Раньше председатель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук обвинил Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в блокировании работ по разработке программного обеспечения, предназначенного для запуска нового рынка электроэнергии. В частности он отметил, что по получении компанией финансирования разработки программного обеспечения от Мирового банка, Минэнергетики должно было акцептировать это решение, но на протяжении 4 месяцев этого не произошло.

Генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг (подраздел НАЭК "Энергоатом") " Сергей Бедин в свою очередь заявил, что "Укрэнерго" не готово к введению нового рынка электроэнергии, запланированного на 1 июля 2019 года. Он объяснил, что сроки выполнения "Укрэнерго" многих предусмотренных законом шагов или сорваны, или находятся под угрозой срыва. Согласно Кодексу коммерческого учета, на эту компанию возложена функция Администратора коммерческого учета, но программное обеспечение для администратора не не закуплено, и тендер не объявлен.