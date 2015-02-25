Шесть малоизвестных компаний получили лицензии на поставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала шести малоизвестным компаниям лицензии на поставку природного газа промышленным потребителям общим объемом 132 млн кубометров в год.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании 25 февраля.

Лицензии сроком на 5 лет получили «Нафтогаз партнер» - с объемом 30 млн кубометров в год, «Экспериментальный научно-производственный центр «Фобос» - с годовым объемом 20 млн куб. м, «Ленстер компани» - с объемом 6 млн кубометров в год, «Экотехноинвест» - 17 млн куб. м в год, «Нафтогазрембуд-1» - 5 млн куб. м в год, «Производственно-коммерческая фирма «Теплобуд» - 54 млн куб. м в год.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ в конце января 2015 года снизила предельный тариф на газ для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 3,4% - до 5 700 грн за тыс. куб. м с 5 900 грн за тыс. кубометров.