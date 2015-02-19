ЕС должен приобщиться к повышению обороноспособности Украины - депутат Европарламента

Такое мнение высказал на пресс-конференции 19 февраля депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Демесмакер (Mark Demesmaeker), который является членом делегации Комитета парламентского сотрудничества Украина - ЕС и неформальной группы Европарламента "Друзья Европейской Украины" (16-18 февраля М. Демесмакер совместно с членами волонтерской группы «Энергоатом для АТО» совершил поездку в зону АТО).

По словам М. Демесмакера все, что он увидел, находясь 18 февраля вблизи Дебальцево и донецкого аэропорта, свидетельствует о полном игнорировании Минских договоренностей российско-террористическими группировками.

«Все, что мы можем сделать для прекращения кровопролития на Востоке Украины дипломатическими мерами - мы конечно сделаем. Но я также убежден, что Евросоюз должен помочь Украине защитить себя - то есть мы должны сделать все, что от нас зависит, для того чтобы повысить обороноспособность Украины. Возможно, именно в этом заключается путь к миру», - отметил М. Демесмакер.

Он также рассказал, что во время пребывания в зоне АТО смог пообщаться с украинскими военными, которые выходили из Дебальцево 18 февраля. "Для меня очевидно, что они находились под мощным артиллерийским обстрелом после объявления режима прекращения огня. Эти факты необходимо расследовать, а виновные должны понести ответственность перед международными судами. Я убежден, что Европа должна признать ДНР, ЛНР террористическими организациями", - сказал депутат Европарламента.

По словам господина Демесмакера, на базе волонтерского движения в Украине сегодня формируется мощный организм гражданского общества. «От украинских военных я узнал, что против них в Дебальцево воюют выходцы с Кавказа, в частности чеченцы и другие наемники, которые гораздо лучше экипированы, чем украинские военные. Я увидел насколько украинские военные зависят от помощи волонтеров - это действительно уникальное явление. Очень позитивно, что гражданское общество берет на себя ответственность за такие вещи, как обеспечение военных », - считает он.

В своем выступлении депутат обратил особое внимание на мощную информационную пропаганду, развернутую Российской Федерацией вокруг конфликта на Донбассе. "Россия использует новые методы войны, основанные на пропаганде и дезинформации. Это мощная и эффективная пропаганда отравила не только российское и частично украинское общество, она влияет на общественное мнение в странах ЕС. Мы должны разработать методы противодействия этой пропаганде. Остановить продвижение этого зверя можно только ужесточив санкции против РФ», - подчеркнул М. Демесмакер.

Поездка М. Демесмакера в зону АТО состоялась при содействии представительства НАЭК «Энергоатом» в Брюсселе.