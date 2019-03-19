Набсовет "Нафтогаза" предложил Кабмину обновленный состав правления - СМИ

Было предложено прекратить полномочия членов правления Прохоренка А.В. и Колбушкина Ю.П.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.

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Об этом свидетельствуют данные из адресованного правительству письма НАК, которое есть в распоряжении редакции ЭП.

"Этим письмом сообщаем о нашем предложении сохранить текущий количественный состав правления", — отмечается в документе.

В то же время было предложено прекратить полномочия членов правления Прохоренка А.В. и Колбушкина Ю.П.

Персональный состав правления по предложению НАК:

Председатель правления — Андрей Коболев.

Первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома.

Заместитель председателя правления — Сергей Коновец.

Члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.

Как сообщалось, решение о продлении на год контракта с главой правления НАК Коболевым Кабинет министров будет принимать на заседании 20 марта.

Как сообщал УНИАН, 6 марта на заседании правительства Гройсман заявил, что Кабмин не будет продлевать действие контракта с Коболевым, который заканчивается 22 марта, а с 23 марта будет объявлен открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь Коболев заявил, что решение правительства о непродлении контракта с ним и объявлении конкурса на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» противоречит украинскому законодательству и духу реформ. Коболев отметил, что Кабмин не имеет полномочий принимать кадровые решения, поскольку для этого в «Нафтогазе» был создан наблюдательный совет.