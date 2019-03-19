"Нафтогаз" привлек аудитора для расследования продажи газа с дисконтом компании "Эру-Трейдинг"

Наблюдательный совет сделает окончательные выводы по результатам независимого аудиторского расследования.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлекла независимого аудитора для расследования операций по продаже газа компании «ЭРУ Трейдинг» в 4 квартале 2018 года из-за возможного конфликта интересов в действиях руководителя интегрированного газового бизнеса НАК Андрея Фаворова, который ранее являлся акционером "ЭРУ Трейдинг".

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"В дополнение к стандартным внутренним процедурам проверки "Нафтогаз" привлек независимого аудитора-расследователя. Сейчас эксперты анализируют наличие конфликта интересов и дают оценку отдельным операциям, относительно которых возникло подозрение в отклонении от стандартных рыночных практик", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наблюдательный совет сделает окончательные выводы по результатам независимого аудиторского расследования. "Компания сообщит общественности о выводах наблюдательного совета", - цитирует пресс-служба слова главы комитета наблюдательного совета по аудиту и рискам Бруно Лескуа.

Как сообщал УНИАН, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обратился в Наблюдательный совет нацкомпании с просьбой проверить наличие коррупционных схем при продаже газа в четвертом квартале 2018 года, к которым причастна компания "Эру Трейдинг".

6 марта глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил о том, что нацкомпания проведет расследование с привлечением независимого аудитора по поводу обоснованности продажи газа по дисконтной цене компании "Эру Трейдинг", акционером которой ранее являлся действующий руководитель газового направления Андрей Фаворов.

В середине января "Нафтогаз" создал дивизионы "Газ" и "Нефть". Руководителем дивизиона "Газ" назначен Андрей Фаворов (экс-совладелец группы компаний "ЭРУ"), он курирует вопросы добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.