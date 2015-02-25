Путин заявил, что отключение "ДНР" и "ЛНР" от газа "попахивает геноцидом"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

«Нам стало известно, что, со ссылкой на якобы повреждения газопроводов со стороны Киева, энергоснабжение, газоснабжение несколько дней назад было приостановлено. Вместе с тем, «Газпром» исполняет контракт, подписанный еще в 2009 году, и дополнения к нему от октября прошлого года. В полном соответствии с этим контрактом в рамках доплаченных средств поставляет газ в Украину, в объемах, которые Украине нужны. В этих контрактах указаны и те пункты пропуска (на территории Донбасса, контролируемого российскими военными боевиками ЛНР и ДНР)», - заявил Путин.

По его словам, никаких нарушений со стороны «Газпрома» нет.

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«Мало того, что там (на оккупированных территориях - УНИАН) голод, и без того ОБСЕ констатировала, что там гуманитарная катастрофа, да еще газоснабжение отключить! Это как называется? Это уже геноцидом попахивает», - сказал Путин.

«Судя по всему, нет у некоторых ответственных руководителей сегодняшней Украины понимания, что такое вопросы гуманитарного характера, вопросы гуманизма вообще. Само понятие, по-моему, уже совсем подзабыто», - добавил он.

Путин отметил, что когда поднимает эти проблемы в разговорах с украинским руководством, то слышит в ответ: «Они сами воюют, ничего платить им не будем».

При этом он подчеркнул, что помимо «людей с оружием, которые отстаивают свои права», в Донецке и Луганске есть незащищенные слои населения, которые страдают от сложившейся ситуации.

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Напомним, начатая президентом России Владимиром Путиным война против Украины уничтожила почти 20% нынешнего экономического потенциала Украины.

18 февраля 2015 года советник премьер-министра Даниил Лубкивский, представляя Черную книгу Кремля, сообщил, что сокращение объемов промышленной продукции за 2014 год составило в целом по Украине более 10%. В том числе в Донецкой области падение составило более 30%, в Луганской - более 40%.

Сегодня не работают такие крупные металлургические предприятия как Алчевский металлургический комбинат (13% общего производства металлургической продукции), Донецкий металлопрокатный завод, Донецкий электрометаллургический завод, Стахановский ферросплавный завод.

Потери металлургических предприятий в 2014 году оцениваются на уровне около 40 млрд грн., в том числе 25 млрд грн потеряны доходы от недовыпущенной продукции и 15 млрд стоимость разрушенных основных фондов.

Добыча угля в Украине сократилась на 35%. Из 150 угольных шахт 115 находятся на временно оккупированных территориях.

По предварительным подсчетам, потери отечественных машиностроительных предприятий в 2014 году оцениваются на уровне 10 млрд грн.

Кроме того, в Крыму Россией захвачен Крымский содовый завод, который занимает около 80% украинского рынка кальцинированной соды.

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За 10 месяцев 2014 года железными дорогами недополучено доходов в сумме 4 млрд грн.

Вследствие оккупации Крыма и закрытия воздушного пространства над Донецкой и Луганской областями, с марта по декабрь 2014 года было недополучено доходов и предоставления услуг по аэронавигационному обслуживанию на общую сумму 2 млрд грн.

В Украине повреждено террористами, российскими вооруженными силами, боевиками 1 тыс. 514 объектов железнодорожной инфраструктуры, подверглись разрушениям 1 тыс. 561 километр автомобильных дорог, 33 моста, путепроводы.

По состоянию на начало февраля этого года в Донецкой области разрушено и повреждено более 9 тыс. жилых домов, что фактически составляет 12% жилого фонда. Общая сумма разрушений составляет более 1 млрд. грн.

Российскими террористами разрушено или повреждено 1 тыс. 80 энергетических объектов, повреждены 2 тыс. 772 газопровода.

По состоянию на конец декабря 2014 года, 9 тыс. 360 абонентов и 6 предприятий в Луганской обл. остаются без газоснабжения.