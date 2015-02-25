Путин угрожает перекрыть Украине газ через 3-4 дня

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

«Газпром» полностью исполняет свои обязательства по контракту (о поставках газа Украине) и будет это делать. Предоплаты, которая произведена украинской стороной, осталось на поставку газа на трое-четверо суток. Если предоплаты не будет, «Газпром», в соответствии с этим контрактом и дополнением к нему, поставки приостановит. Разумеется, это может создать определенную угрозу для транзита в Европу нашим европейским партнерам», - сказал Путин.

Читайте такжеГлава "Нафтогаза" допускает суд с Россией по предоплаченным поставкам газаПри этом он надеется, что газоснабжение Украины не будет прерываться.

«Наш министр экономики, руководство «Газпрома» последние дни предпринимают энергичные попытки не только проинформировать, но и подключить к решению этой проблемы наших европейских партнеров. Надеемся, что до таких крайних мер не дойдет, и что газоснабжение не будет прерываться. Это зависит не только от нас, это зависит от финансовой дисциплины наших украинских партнеров», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» предупредил «Газпром», который на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину, о невозможности дальнейшей предоплаты за природный газ без гарантий соблюдения российским монополистом Брюссельского протокола.

«НАК «Нафтогаз Украины» не считает возможным вносить дополнительную предоплату за поставки российского газа, пока не получит достаточной уверенности в неукоснительном соблюдении как контракта со стороны ОАО «Газпром», так и Брюссельского трехстороннего протокола, подписанного представителями России, Украины и Евросоюза», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

В компании отметили, что уже на протяжении двух дней «Газпром» не выполняет заявки украинской стороны на поставку оплаченного газа в рамках контрактных условий.

При этом, по данным «Нафтогаза», «Газпром» не предоставил никакого объяснения относительно нарушения своих контрактных обязательств.

«Нафтогаз» ожидает официальных пояснений от российской стороны», - подчеркивается в сообщении.