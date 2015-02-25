Еврокомиссия настаивает, чтобы Нафтогаз и Газпром выполняли "зимний пакет"

Европейская комиссия настаивает на том, чтобы так называемый "зимний пакет" договоренностей между «Нафтогазом» и «Газпромом» выполнялся в полном объеме, а вопрос оплаты за газ, поставляемый на оккупированные боевиками территории Донбасса, рассматривался отдельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе заявил вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович.

По его словам, пока в Еврокомиссию поступает с обеих сторон - от украинской и российской - противоречивая информация. "Потому этим утром я предложил, чтобы зимний пакет был неприкосновенным, и чтобы все работало так, как работало до минувшей пятницы, с тем, чтобы у нас были гарантии транзита газа в страны ЕС. Вопрос поставок на территорию Донецка и Луганска и вопрос цены должны рассматриваться отдельно. Это мои предложения обеим сторонам. Мы пытаемся сделать так, чтобы зимний пакет был неприкосновенным", - пояснил Шефчович позицию ЕК по этому вопросу.

Вице-президент проинформировал, что сейчас готовится проведение трехсторонней встречи в формате Украина-Россия-ЕС для обсуждения этого вопроса. Дата такой встречи еще не определена, но она состоится "скоро".

Шефчович также отметил, что находится в постоянном "телефонном контакте" со всеми сторонами.

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Как сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года перестала получать российский газ из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 дол. за тысячу кубометров до конца 2014 года.

Достигнутые договоренности являются временными, и действуют до 31 марта 2015 года.

В то же время, «Газпром» на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину. В связи с этим «Нафтогаз Украины» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола.

Также «Нафтогаз» подчеркивал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

Как заявил руководитель компании Андрей Коболев, "Нафтогаз Украины" не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.