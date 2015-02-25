"Газпром" лишь на 40% выполняет заявку по поставкам газа - "Нафтогаз"

Сегодня Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев направил Председателю правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру ответное письмо, в котором отметил, что российская компания уже четвертые сутки не соблюдает условий контракта и трехсторонних юридически обязательных соглашений, подписанных в Брюсселе 30 октября 2014 года. В нарушение положений контракта, начиная с 22 февраля 2015, Газпром выполняет заявку Нафтогаза на поставку оплаченных объемов газа только на 40%. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в сообщении, в соответствии с действующими условиями поставки газа для Украины Нафтогаз самостоятельно определяет график и объемы внесения предоплаты. Газпром обязан поставлять предоплаченные объемы, заказанные в рамках контракта, в полном объеме.

Руководитель Нафтогаза также сообщил, что по состоянию на 25 февраля предоплаченные соответствии с условиями контракта объемы газа составляют более 206 млн куб.м, и Компания планирует их отбор в последние дни текущего месяца.

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Кроме того, Коболев в очередной раз обратил внимание Миллера на тот факт, что в пп. 3.8 и 3.9 Технического соглашения, на которые ссылается в своем сегодняшнем письме Председатель правления Газпрома, указано, что поставка газа и изменение пунктов поставки осуществляется только по взаимному согласию сторон.

Украинская компания неоднократно сообщала Газпрому, объемы газа, которые поставляются в Украину не могут быть приняты и оформлены на ГИС Платово и ГИС Прохоровка, потому что трубопроводы, входящие в ГТС Украины после этих измерительных станций, находятся на территориях в зоне боевых действий, где происходят артиллерийские обстрелы, и временно не контролируются законной властью Украины. В связи с этим Нафтогаз не имеет возможности проконтролировать состояние газотранспортной инфраструктуры в данных районах, и подача газа через эти ГИС может привести к аварийным ситуациям и техногенной катастрофе.

Нафтогаз в очередной раз порекомендовал Газпрому поставлять предоплаченные объемы природного газа по действующему контракту КП от 19.01.2009 и Приложению №33 от 31.10.2014, а также газ для дальнейшего транзита через территорию Украины по контракту №ТКГУ от 19.01.2009 исключительно в пункты приема-передачи газа, которые указываются в ежесуточных факсограммах ОДУ ПАО «Укртрансгаз».

Поставки газа для стран Европы не могут быть осуществлены и никогда не осуществлялись через ГИС Платово и ГИС Прохоровка, подчеркивается в сообщении.