"Нафтогаз" берет $ 3,6 млрд кредита у Китая

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Этот кредит дается "Нафтогазу" под правительственную гарантию. В 2016 году уже будет идти процесс финализации и финансирования нескольких проектов.

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По условиям соглашения, на 60% этой кредитной линии будет закуплено оборудование из Китая, 40% может быть и украинское. То есть, 40% пойдет на украинскую индустрию, чтобы увеличить эффективность сектора машиностроения.