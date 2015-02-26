"Нафтогаз" берет $ 3,6 млрд кредита у Китая
02:04, 26 февраля 2015Энергетика
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НАК "Нафтогаз Украины" берет кредит у Национального банка Китая на сумму 3,6 млрд долл.
"Нафтогаз" берет $ 3,6 млрд кредита у Нацбанка Китая
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.
Этот кредит дается "Нафтогазу" под правительственную гарантию. В 2016 году уже будет идти процесс финализации и финансирования нескольких проектов.
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По условиям соглашения, на 60% этой кредитной линии будет закуплено оборудование из Китая, 40% может быть и украинское. То есть, 40% пойдет на украинскую индустрию, чтобы увеличить эффективность сектора машиностроения.
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