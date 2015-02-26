На рынке нефти очередной обвал цен на фоне статданных из США

На мировых торгах в четверг, 26 февраля, цены на нефть снижаются на фоне публикации статистических данных по запасам топлива в США, передает Reuters.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь нефти Brent уже снизилась на на 0,47%, до $61,61 за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть WTI упала на 2,99%, до $49,29 за баррель.

Читайте такжеПредставитель Кувейта в ОПЕК: ближайшие пять лет цены на нефть будут ниже $100По данным Управления по энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) остаются на 80-летних максимумах. Так, за неделю, завершившуюся 20 февраля, они подскочили на 8,4 млн баррелей, до 434,1 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали увеличение запасов лишь на 3,98 млн баррелей.

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