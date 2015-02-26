Чрезвычайные меры на рынке электроэнергии продлили еще на месяц

Об этом говорится в распоряжении правительства (№124), обнародованном на веб-портале Кабмина.

«Продолжить срок действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии на один месяц», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин в середине августа обнародовал принятый порядок введения мер чрезвычайного характера в период нарушений нормальной работы рынка электроэнергетики страны. Кабмин определил, что критериями нарушений являются поломка энергоустановок или вмешательство третьих лиц в работу энергоустановок и сетевого хозяйства, что приводит к нарушению режима перетоков по магистральным и межгосударственным электросетям, к перегрузке сетевых элементов и ограничению потребления электроэнергии более чем на 100 МВт.

Дополнительными критериями ЧП названы: снижение резерва энергогенерирующих мощностей объединенной энергосистемы ниже допустимого уровня в течение трех дней, критически низкий уровень обеспечения ТЭС топливом, а также наличие более чем трехмесячной задолженности перед производителями за потребленную электроэнергию.

Временные чрезвычайные меры включают: ограничения цен на рынке электроэнергии, установление особых условий купли-продажи электроэнергии, установление обязательных требований к производству, поставке и купле-продаже электроэнергии, а также установление условий экспорта или импорта электроэнергии.

Вводимые меры являются временными, и их срок действия не превышает один месяц. В то же время, Кабмин может продлить этот период, но не более чем на еще один месяц. В период действия чрезвычайных мер все субъекты рынка электроэнергии независимо от формы собственности обязаны действовать по стандартам операционной безопасности функционирования объединенной энергосистемы с учетом оперативных команд госпредприятия «Укрэнерго».