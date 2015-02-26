Запорожская АЭС отключила энергоблок №5 для ремонта

Запорожская атомная электростанция 26 февраля отключила второй энергоблок от энергосети страны для проведения планового капитального ремонта, который продлится до 26 июня 2015 года, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, на данный момент в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС суммарной мощностью 4 010 МВт.

Также сообщается, что по состоянию на 26 февраля в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС – 18-е сутки планового ремонта, на блоке №5 – 1-е сутки.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС – 65-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС – 81-е сутки планового ремонта.

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Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.